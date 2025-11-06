Otokar, elektrikli otomobil sektörünün geleceği öğrencileri yetiştiriyor

Şirketten yapılan açıklamada, lise öğrencilerini mesleki eğitimle geleceğe hazırlama ve elektrikli araç teknolojilerinde uzman iş gücünün yetiştirilmesi hedefiyle 2024 yılında başlatılan proje kapsamında 550 öğrenciye katkı sağlandığı belirtildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Otokar tarafından kurulan Elektrikli Araçlar Atölyesi'nde 550 öğrencinin kullanımına açık şekilde eğitimler verildiği aktarılan açıklamada, aynı zamanda 2025-2026 güz döneminde 19 öğrencinin de haftanın 1 günü Otokar tesislerinde uygulamalı derslere katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çeşitli eğitimlerle öğrencilere sertifika kazandırıldığına değinilerek, proje kapsamında "Temel Sıkma Teknikleri" eğitimi alan 106, elektrikli araç bakım ve güvenlik konusunda düzenlenen 1E eğitiminde 26 öğrencinin sertifika almaya hak kazandığı, şirket bünyesindeki iş güvenliği uzmanları tarafından 190 öğrenciye de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği kaydedildi.

- Öğrencilere burs desteği de sağlanıyor

Proje kapsamında burs desteklerinin de verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 2024'te 12 öğrenciye sağlanan desteğin bu yıl 15 öğrenciyle devam etmesinin planlandığı, eğitimde fırsat eşitliği ve kadın istihdamına katkı sağlamak adına kız öğrencilere öncelik verildiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar İnsan, Kültür ve Dönüşüm Lideri Ali Katipoğlu, Otokar'ın 60 yılı aşkın süredir Türkiye'nin otomotiv sanayisine yön veren bir kurum olduğunu belirterek, üretim kadar insan kaynağına da yatırım yaptıklarını vurguladı.

Elektrikli araçların sektörün yeni standardı haline geldiğine işaret eden Katipoğlu, projeyle öğrencileri yeni endüstri standartlarına hazırlayarak, Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemindeki yerini güçlendireceklerini kaydetti.

