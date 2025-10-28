Libya'nın ilk yerli yapay zeka modeli "LIBIGPT" projesi hayata geçirildi

Uluslararası yapay zeka modellerinin simüle edildiği Libya'nın yerli yapay zeka modeli LIBIGPT 14 dilde konuşabiliyor.

LIBIGPT, Libya'ya ait verilerin ve açık kaynakların temel alınarak hazırlanmış olması ve ülkede kullanılan 3 farklı (doğu, batı, güney) Arapça lehçesini kapsıyor olmasıyla diğer yapay zeka modellerinden ayrılıyor.

Açılış töreninde konuşan Libya Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, LIBIGPT'nin istikrarsızlıklarla anılan ülkesi açısından bilimsel bir devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Huveyc, yapay zekanın kişisel bakış açısından veya üretilen çeşitli görüntülerden ibaret bir yazılım olmadığını, teknolojik tasarımlara aşılanan değerlerin bir yansıması haline geldiğini belirtti.

- Libya'nın ürettiği ilk yapay zeka modeli

LIBIGPT'nin geliştiricisi Dr. Ali Osman en-Naci açılış programının ardından AA muhabirine verdiği röportajda, LIBIGBT'nin Libya'da sıfırdan üretilmiş bir yapay zeka modeli olduğunu dile getirdi.

Ürettikleri yerli yapay zeka modelinin şimdilik yalnız web sitesi olarak hizmet verdiğini ancak akıllı telefonlar için uygulamasının hazırlık sürecinde olduğunu kaydeden Naci, "LIBIGPT'nin temel farkı Libya'da ilk üretken yapay zeka projesi olması ve Libya verilerinden besleniyor olması." dedi.

Naci, LIBIGPT'nin görüntü üretme hızıyla da diğer yapay zeka modellerinden ayrıldığını ve Libya'da kullanılan yerel Arapça lehçelerinin dışında 14 dil seçeneğini barındırdığını sözlerine ekledi.

