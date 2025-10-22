Altınay Teknoloji Kampüsü’nün temeli atıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınay Teknoloji Grubu, robot teknolojileri, hareket kontrol teknolojileri ve alt bileşenleri ile sanayi ve hizmet sektörlerinde kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimi için tasarladığı Altınay Teknoloji Kampüsü'nün temelini törenle attı.

İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan kampüs, Türkiye'ye yenilikçi alanlarda katkı sağlayacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Altınay'ın 34 yıl önce üniversite kampüsünde başlayan teknoloji geliştirme yolculuğunun bugün küresel ölçekte bir kampüse dönüştüğünü belirtti.

1990'lı yıllarda hayalini kurdukları 5 milyon dolarlık yatırımın bugün 50 milyon dolarlık bir teknoloji kampüsüne dönüştüğünü belirten Altınay, "Bu kampüs, yalnızca bir üretim tesisi değil, Türkiye'nin teknolojiye egemen olma ve sosyo-ekonomik kalkınma davasının somut bir simgesidir. Yüksek teknolojiyi yüksek ahlakla geliştirme anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Altınay, milli seviyede robot teknolojisi geliştirmek üzere Türkiye'nin ilk AR-GE şirketini 1991'de kurduklarını, bu sayede ilk 6 eksenli sanayi robotunu geliştirip ürettiklerini ifade etti.

1994'te Altınay HSR4 adıyla geliştirdikleri robotu Türkiye'nin hizmetine sunduklarını belirten Altınay, şu değerlendirmede bulundu:

"O günden bugüne yüksek teknoloji üretme amacımızı büyük bir mücadele ve kararlılıkla sürdürdük. Yeni kampüsümüzle bu hedefimizi daha da ileri götürecek bir adım atıyoruz. Geleceğin teknolojisi robot ve robota dayalı ürünler başta olmak üzere yenilikçi teknolojileri ülkemiz için geliştirerek bütün insanlığın hizmetine sunacağız. Daha da büyüyen bir güç ve heyecanla ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz."

- Yüksek teknolojiye dayalı ürünlerde seri üretim imkanı

Altınay Teknoloji Kampüsü, toplam 28 bin metrekarelik kapalı alana sahip modern bir teknoloji üssü olarak tasarlandı. Kampüsün 16 bin metrekarelik bölümü mühendislik ve AR-GE faaliyetlerine, 12 bin metrekarelik kısmı üretim teknolojilerine hizmet verecek şekilde yapılandırıldı. Tesis, yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin geliştirilmesi ve seri üretimi için gerekli tüm altyapıyı bünyesinde barındırıyor.

Kampüs tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ek istihdam da yaratarak 1500 kişinin çalıştığı bir tesis olacak. Bu kadronun 1200 kişilik bölümü mühendislik ve AR-GE alanında görev alacak uzmanlardan oluşurken, 300 kişilik teknik ekip de üretim süreçlerinde görev yapacak.

Tesisin, kritik teknolojilerin geliştirilmesine ivme kazandırarak, sahip olacağı altyapı sayesinde ürün çeşitliliğini artırması planlanıyor. AR-GE kapasitesini daha da genişletecek olan tesis, endüstriyel ve insansı robotlardan, dört ve iki ayaklı robotlara kadar birçok alanda yenilikçi çözümler üretilmesine olanak tanıyacak.

Yeni kampüsün, yurt içinde doğacak ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra uluslararası pazarlara rekabetçi ürünler sunarak Türkiye'nin ihracat potansiyelini ileriye taşıması hedefleniyor.

