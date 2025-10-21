"Türk Böbrek Vakfı Bilim Ödülleri" Antalya'da sahiplerine verilecek

Türk Böbrek Vakfı (TBV), kuruluşunun 40. yılı kapsamında, böbrek sağlığı alanında bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla "Türk Böbrek Vakfı Bilim Ödülleri" düzenleyecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türk Nefroloji Derneği işbirliğiyle her yıl, böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve korunması alanında yapılan özgün araştırmalara "Türk Böbrek Vakfı Bilim Ödülleri" verilecek.

İlk ödül, 12-16 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek kongrenin 13 Kasım'daki açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Derneğin jürisince seçilecek en değerli araştırma 5 bin dolarlık "Türk Böbrek Vakfı 40. Yıl Bilim Ödülü"ne layık görülecek.

Vakıf, her yıl kongre kapsamında seçilecek başarılı sözlü bildiriler için birinciye 2 bin 500, ikinciye 1500, üçüncüye de 1000 dolar olmak üzere "TBV Özel Ödülleri"ni sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, böbrek sağlığını geliştirmek, toplumsal bilinci artırmak, son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve hastalara şifa dağıtmak için gecesini gündüzüne katan nefrologlara, diyaliz hekimlerine, hemşirelerine ve teknikerlerine teşekkür etti.

Erk, bilimin yollarını aydınlatacak tek ışık olduğuna değinerek, "Hekimlerimizin başarıları ve yetenekleri dünya çapında gururumuz. Biz de Türk Böbrek Vakfı olarak bilimsel çalışmalara, çığır açacak yeni bilgilere, Türkiye'nin küresel bilim camiasındaki yerinin daha yükseklere taşınmasına katkı sağlamada, üzerimize düşen görevi yerine getirmeye daima hazırız." ifadelerini kullandı.

