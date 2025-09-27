Liselileri geliştirdikleri insansız su altı aracının TEKNOFEST'te birinci olması gururlandırdı
Yayınlanma Tarihi: 27.09.2025 11:40
Aksaray'da lise öğrencileri geliştirdikleri Somuncu Baba ROV insansız su altı aracıyla TEKNOFEST 2025 Yarışması'nda birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Aksaray Gençlik Merkezi bünyesinde 3 lise öğrencisinin yer aldığı Somuncu Baba Teknoloji Takımı İnsansız Su Altı Sistemleri Temel Kategoride mücadele edebilmek için araç geliştirdi.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos'ta yapılan yarışmada manuel ve tam otonom görevini başarıyla yerine getiren Somuncu Baba ROV aracı, deniz dibindeki batığı alıp, verilen koordinattaki sepete başarılı şekilde atarak birinci oldu.
Takım kaptanı ve Hazım Kulak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Onur Aksu, AA muhabirine, Aksaray Gençlik Merkezi'nde aldıkları eğitimlerin ardından 4 yıldır TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.
- "Bu yıl da 1800 takım içerisinden birinci olduk"
Ekibin su altına ilgisinin olduğunu ve bu alana yöneldiklerini belirten Aksu, şöyle konuştu:
"Vatanımızın üç yanı denizlerle çevrili olduğu için biz su altı alanına yöneldik. TEKNOFEST'te üç kez finale kaldık. 2023'te yaptığımız araçla En Özgün Tasarım araç ödülünü almıştık. Bu yıl da 1800 takım içerisinden birinci olduk. İki yıl aracımızın üzerinde çalıştık, çevik hareket edecek şekilde ve modüler bir yapıda tasarladık. Her yıl görevler değiştiği için aracı iskelet şeklinde yaptık. Böylelikle değişen görevleri ve sistemleri üzerine rahatlıkla entegre edebileceğiz. Aracımızın tamamen yerli olmasına özen gösterdik. Dış tasarımı, sistemleri, şasisi, yazılımı, kartları, kumandamızın tamamı bizim tasarımız ve üretimimiz."
Bağımsız Türkiye hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Aksu, "TEKNOFEST bizlere bu süreçte yol gösteriyor. Bu yarışmalara katılmak, dereceler elde etmek gurur verici. Hedefim mühendis olup savunma sanayi alanında çalışmak." diye konuştu.
- "Çok güzel bir yarışma geçirdik"
75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Bilgehan Gürbüz ise bu yılki TEKNOFEST'in çok zor geçtiğini dile getirdi.
Gelişimleri açısından çok güzel bir yarışmayı geride bıraktıklarını anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:
"Biz kendimize güveniyorduk. Çok güzel bir yarışma geçirdik. Birinci olacağımızı biliyorduk. Sonuçlar açıklandığında çok mutlu olduk. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almamız mutluluğumuzu artırdı."
