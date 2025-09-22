Milli Hızlı Tren güneş enerjisiyle üretiliyor

Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen güneş enerji santraline (GES) ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık olarak 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalıştıklarını bildiren Uraloğlu, bu kapsamda demir yollarında, elektrikli trenler, sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve demir yolu araçlarının üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımına hız verdiklerini vurguladı. Tüm sistemleri kapsayan yeşil enerji dönüşümü için harekete geçtiklerine işaret eden Uraloğlu, demir yolu araç üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yeni bir dönemi başlattıklarını aktardı.

- Yılda 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek

Uraloğlu, bu çerçevede TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde başlatılan GES projesini tamamladıklarını ve santralin elektrik üretimine başladığını dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, artık güneşten elde ediyoruz. Böylece enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü artırıyor, enerji arz güvenliğimizi sağlıyor ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Yıllık yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen enerji üretimi ile yıllık bin 739 ton karbondioksit salımının da önüne geçeceğiz."

- Sivas'a 4 milyon 512 bin kilovatsaatlik GES geliyor

Uraloğlu, tren üretiminde başlattıkları yeşil enerji dönüşümünü, diğer bölge müdürlüklerinde de hayata geçirmek için çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde, GES kurulum çalışmalarını başlattık. Fabrikamızda kuracağımız çatı tipi GES ile yıllık ortalama 4 milyon 512 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek bir tesisi hayata geçireceğiz. Bu sayede yerleşkemizde tüketilen elektriğin tamamını, GES'den karşılamış olacağız. Sivas'ta hayata geçireceğimiz bu dev proje ile ekonomimize yıllık yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacağız."

