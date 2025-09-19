Türk ve Ukraynalı gençler için uluslararası bilim ortaklığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festivalde BAYKAR ve T3 Vakfı ile National Centre "Junior Academy of Sciences of Ukraine" (NC JASU) arasında protokoller imzalandı.

Törene, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve NC JASU Başkanı Prof. Dr. Stanislav Dovgyi katıldı.

İmzalanan protokoller, iki ülkenin eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütmesini, bilimsel kapasiteyi artırmasını ve öğrencilere uluslararası ölçekte yeni fırsatlar sunmasını hedefliyor.

Taraflar, anlaşmalarla öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar için kapsamlı programlar geliştirmeyi, ortak projeler yürütmeyi ve bilimsel yayınlar üretmeyi taahhüt etti.

- BAYKAR-NC JASU işbirliği

BAYKAR ile NC JASU arasında imzalanan protokol kapsamında, Ukrayna'da bir Havacılık ve Uzay Müzesi kurulacak. Bu proje, iki ülkenin bilimsel ve kültürel işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ukraynalı öğrencilerin BAYKAR tarafından düzenlenen eğitim programlarına ve TEKNOFEST'e katılması, Türk öğrencilerin de NC JASU'nun faaliyetlerine dahil olması planlanıyor.

İşbirliği, öğretmenler için sertifika programları, konferanslar ve sempozyumların yanı sıra öğrenciler için ortak yaz okulları, kurslar, staj programları ve bilimsel yarışmaları da kapsıyor.

Ayrıca iki kurum, ortak araştırma projeleri geliştirmeyi ve akademik yayınlar üretmeyi hedefliyor.

- T3 Vakfı-NC JASU işbirliği

T3 Vakfı ile NC JASU arasında imzalanan protokol doğrultusunda Ukrayna'da kurulacak "Bilim Kiev" Bilim Merkezi, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını sağlayacak stratejik bir girişim olacak.

Türk öğrencilerin NC JASU etkinliklerine katılması, Ukraynalı öğrencilerin ise TEKNOFEST başta olmak üzere T3 Vakfının düzenlediği faaliyetlere dahil edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca öğretmenlere yönelik eğitim programları, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenecek. Ortak yaz okulları, kurslar, stajlar ve bilimsel yarışmalar düzenlenirken, taraflar birlikte eğitim materyalleri ve metodolojik kaynaklar geliştirecek.

Bu işbirlikleri, Türkiye ve Ukrayna'nın eğitim, bilim ve teknoloji alanında stratejik bir ortaklık çerçevesi oluşturmasına imkan tanıyacak.

Protokoller, gençlerin ve eğitimcilerin uluslararası ölçekte yeni imkanlara erişmesine zemin hazırlarken, iki ülkenin bilimsel ve teknolojik işbirliğini daha da ileriye taşıyacak.

