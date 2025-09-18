Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Türk Yıldızları Filo Komutanı Kömür, TEKNOFEST'i değerlendirdi:

Türk Yıldızları Filo Komutanı Kömür, TEKNOFEST'i değerlendirdi:

Yayınlanma Tarihi: 18.09.2025 12:46

Türk Yıldızları Filo Komutanı Yarbay Kürşat Kömür, TEKNOFEST'te gerçekleştirdikleri uçuşa ilişkin, "Havacılık sevdalısı, gözü gökyüzünde olan gençlerle İstanbul'da TEKNOFEST'le buluşmaktan büyük mutluluk duyduk." dedi.

Türk Yıldızları Filo Komutanı Kömür, TEKNOFEST’i değerlendirdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl da etkinliğe katılan Türk Yıldızları ekibi, gösteri öncesi hazırlıklarını ve TEKNOFEST heyecanlarını AA ekibine aktardı.

Yarbay Kürşat Kömür, TEKNOFEST'te uçmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Havacılık sevdalısı, gözü gökyüzünde olan gençlerle İstanbul'da TEKNOFEST'le buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bizim için de çok büyük bir heyecandı." ifadesini kullandı.

Türk Yıldızları Akrobasi Takımı olarak, Türk milletini, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kömür, bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kömür, Türk Yıldızları uçaklarını ilerleyen zamanda gençlerin kullanacağına işaret ederek, "Onları heyecanla bekliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- Türk Yıldızları gelecekte yerli uçakları kullanacak

Tim lideri Yarbay Hasan Kocabaş ise havacılık tutkunlarıyla TEKNOFEST'te olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, "Çok ciddi bir kalabalık ve yoğun bir talep vardı bugün TEKNOFEST'te. Çok keyifli bir gösteri oldu. İstanbul'da uçmak ayrıca bir keyif bizim için. İstanbul'da olmak, tarihi yarım adanın üzerinde hareketlere girmek ve İstanbul üzerinde gösteri yapmak çok keyifli ve güzeldi bizim için." şeklinde konuştu.

Gelecekte yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarla gösteri yapacaklarını kaydeden Kocabaş, şunları kaydetti:

"Bizim gösterilerimizi izlerken gençlerimiz lütfen kendilerini uçakların içinde hayal etsinler. Çünkü gelecekte o kokpitte onlar olacaklar. Hatta yakın gelecekte HÜRJET'le, yerli ve milli uçaklarımızla Türk Yıldızları gösteri yapmaya devam edecek. Plan bu şekilde devam ediyor. Gençlerimiz gelecekte kendi uçaklarımızla, Türk Yıldızları Akrobasi timinde çok güzel gösteriler yapacaklar ve biz de inşallah izleyeceğiz. Kendilerini bizi izlerken lütfen kokpitte, içinde hayal etsinler ve orada düşünsünler. Çünkü gelecekte onlar orada olacakla

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türk Yıldızları İstanbul Anadolu Ajansı Türk Yıldızları Akrobasi Takımı HÜRJET Türk Yıldızları Filo Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (3 Vakfı Türk Yıldızları Akrobasi tim Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Atatürk Havalimanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Hayata dair 40 Hadis-i Şerif

Hayata dair 40 Hadis-i Şerif

Bir Kırgızistan efsanesi: Selvi Boylum Al Yazmalım

Bir Kırgızistan efsanesi: Selvi Boylum Al Yazmalım

Hür Azerbaycan’ın hür kelimeleri

Hür Azerbaycan'ın hür kelimeleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

>