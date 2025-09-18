Bugün
Anasayfa Bilim-Teknoloji TEKNOFEST İstanbul ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor

TEKNOFEST İstanbul ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor

Yayınlanma Tarihi: 18.09.2025 12:48

TEKNOFEST İstanbul, ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Etkinlikte ilk gün olduğu gibi ikinci gün de sabahın erken saatleri itibarıyla katılımcıların yoğun ilgisi dikkati çekti.

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

- Hava gösterilerinden konserlere kadar birçok etkinlik yapılacak

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFESTZaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.

Ayrıca şarkıcı Kıraç, 19 Eylül saat 19.00'da festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

- SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları göklerde olacak

TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Etkinliğin ikinci gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları uçuş gösterisi yapacak.

Festivalde, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak.

Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.

SOLOTÜRK Anadolu Ajansı TEKNOFESTZaman Tüneli ATAK Helikopterleri Hürkuş ANKA BAYRAKTAR TB2 Bayraktar TB3

