TEKNOFEST İstanbul’un teknoloji sahnesinde ASELSAN rüzgarı esecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'in en büyük katılımcılarından biri olacak ASELSAN, 50. yılında milli teknolojilerini vitrine çıkaracak.

ASELSAN, sualtı sistemlerinden hava savunma sistemlerine, haberleşmeden tank modernizasyonuna kadar uzanan 35 farklı teknolojiyi TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşturacak.

ASELSAN'ın sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, bu yıl "Mercanlardan Yıldızlara" temasıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Proje kapsamında teknoloji meraklısı çocuklar, festival alanında "yıldızlara doğru" bir yolculuğa çıkacak.

Şirket ayrıca TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması ile Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışmasının yürütücülüğünü üstlenecek.

Festival alanının güvenliği, ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli güvenlik kameralarıyla sağlanacak. Kameralardan alınan görüntüler, anında TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarılacak.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, festival öncesinde yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in ilk günlerinden beri ASELSAN olarak ana aktörlerinden biri olduklarını belirtti. Akyol, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin geleceğini şekillendireceğimiz TEKNOFEST gençliği ile yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. TEKNOFEST ile ülkemiz genelinde teknoloji ve bilime olan ilgi dalga dalga yayılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin filizlendiği TEKNOFEST'ler sayesinde ülkesi için hayalleri olan gençlerimizle bir araya geliyor, onların fikirlerini alıyoruz. ASELSAN'ın ikinci 50 yılında oyun değiştiren teknolojilerimizi, TEKNOFEST gençliğinin dinamizmi ve heyecanı ile birlikte geliştireceğiz."

