TEKNOFEST'te gençler "süper uygulama" için yarışacak

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, NSosyal Super App Creathon Yarışması'nda öğrenciler, sosyal medya, mesajlaşma, yemek siparişi, ulaşım ve ödeme modüllerini tek çatı altında buluşturan, kullanıcı dostu ve estetik bir "süper uygulama" tasarlayacak.

Katılımcılardan, kullanıcı davranışlarını analiz ederek sezgisel, erişilebilir ve ölçeklenebilir prototipler geliştirmeleri bekleniyor.

Finale kalan takımlar, 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde 36 saat sürecek creathonda projelerini hayata geçirecek. Yarışmanın sonunda yapılacak jüri değerlendirmesiyle en yenilikçi ve başarılı tasarımlar seçilecek. Dereceye giren takımlar, nakdi ödüllerin yanı sıra TEKNOFEST ekosistemi içinde yatırımcılarla bir araya gelerek fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı bulacak.

Projeler, yenilikçilik, kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, teknik uygulanabilirlik, sunum performansı ve özgünlük kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri, UI/UX uzmanları, yazılım mühendisleri, grafik tasarımcılar ve girişimcilik alanında deneyimli temsilcilerden oluşan jüri heyeti yapacak.

Yarışmada birinciliğe ulaşan ekip 250 bin lira, ikinci olan ekip 150 bin lira, üçüncülüğü elde eden ekip ise 100 bin lirayla ödüllendirilecek.

Yarışma başvuruları, 11 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar TEKNOFEST'in resmi web sitesi üzerinden yapılacak. Katılım, en az 1 en fazla 3 kişilik takımlar halinde sağlanacak.

