Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Milli kamera ASELFLIR 600, başkenti havadan görüntüledi

Milli kamera ASELFLIR 600, başkenti havadan görüntüledi

Yayınlanma Tarihi: 06.09.2025 10:36

Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen, ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, yapılan uçuşta Ankara'yı görüntüledi.

Milli kamera ASELFLIR 600, başkenti havadan görüntüledi

ASELSAN'ın ilk kez temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) vitrine çıkardığı ASELFLIR 600, Bayraktar AKINCI'ya entegre edildi.

Bayraktar AKINCI'nın ASELFLIR 600 ile Ankara'da gerçekleştirdiği uçuşta, Çelik Kubbe unsurları, Ay Yıldız Yerleşkesi, Anıtkabir, Kocatepe Camisi, Polatlı Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ve Esenboğa Havalimanı havadan görüntülendi.

- "Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ASELFLIR 600'ün çektiği görüntülerin bir ekibin alın terinin meyveleri olduğunu belirtti.

Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası ASELFLIR 600'ün entegre edildiği Bayraktar AKINCI İHA'nın başkent semalarında olduğunu belirten Akyol, "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Baykar ekibine teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da IDEF 2025'teki açıklamasında, ASELFLIR 600'ü AKINCI'da denediklerini ve sistemin yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi olduğunu ifade etmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ankara İstanbul Kocatepe Camisi Selçuk Bayraktar 17 Ay Yıldız Yerleşkesi Anıtkabir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Metafizik Bilgi ve Âyet: Kendinde Şeyin Hakikati veya İlişkiler İçerisinde Nesneleri Tanıma İradesi

Metafizik Bilgi ve Âyet: Kendinde Şeyin Hakikati veya İlişkiler İçerisinde Nesneleri Tanıma İradesi

Lütfi Ömer Akad: Göç Üçlemesi

Lütfi Ömer Akad: Göç Üçlemesi

Rütbelerin en yücesi: İlim

Rütbelerin en yücesi: İlim

Git sen ve Rabbin Savaşınız Biz burada oturuyoruz deyince sonuç ne oldu ?

"Git sen ve Rabbin Savaşınız Biz burada oturuyoruz" deyince sonuç ne oldu ?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>