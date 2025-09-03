Roketsan, ürünlerini Polonya’da sergiliyor

Roketsan, son teknolojiye sahip savunma sistemleriyle Polonya'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı MSPO 2025'te yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre, bugün başlayıp 5 Eylül'e kadar sürecek MSPO 2025'e geniş ürün yelpazesiyle katılım sağlayan Roketsan, fuarda yapacağı görüşmelerle Avrupa ülkelerine yönelik işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Roketsan, MSPO 2025'te SİHA mühimmatı grubundan MAM-L IIR, MAM-T IIR ve İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi, anti-tank ürünlerinden CİRİT Lazer Güdümlü Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi ve UMTAS-GM Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ni sergiliyor.

Seyir füzelerinden SOM ve ÇAKIR'ı da fuarda tanıtan Roketsan, hava savunma sistemlerinden SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi'ni, topçu sistemlerinden LG-155 Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı'nı, TR-122 füzesini, TRLG-230 füzesi ve BORA füzesini, hassas güdümlü mühimmatından ise TEBER Kanatlı Güdüm Kiti'ni beğeniye sunuyor.

Öte yandan ÇNRA Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi, KMC-U Taktik Füze Silah Sistemi ve BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi de Roketsan'ın fuarda tanıttığı platformlar arasında yer alıyor.

- "MSPO Fuarı, Avrupa'daki pazar payımızı genişletmek açısından bize önemli bir fırsat sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, başarısını sahada kanıtlamış savunma sistemleriyle birçok modern ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin NATO'daki müttefiklerinden biri olan ve güçlü bir savunma işbirliğimiz bulunan Polonya'da gerçekleştirilen MSPO Fuarı, özellikle Avrupa'daki pazar payımızı genişletmek açısından bize önemli bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci, son dönemde savunma gücüne büyük yatırımlar yapan Polonya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ve MSPO'nun tüm katılımcılarına savunma sistemlerini tanıtarak Türkiye'ye bu alanda yeni kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

