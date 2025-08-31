Bugün
Yapay zeka destekli stetoskoplar, kalp hastalıklarını saniyeler içinde tespit edebiliyor

Yayınlanma Tarihi: 31.08.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 08:58

İngiltere'de yapılan bir araştırma, yapay zeka destekli stetoskopların kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı ve düzensiz kalp ritimleri gibi hastalıkları saniyeler içinde tespit edebildiğini ortaya koydu.

Yapay zeka destekli stetoskoplar, kalp hastalıklarını saniyeler içinde tespit edebiliyor

BBC'nin haberine göre, Imperial College London ve Imperial College Healthcare NHS Trust tarafından yürütülen çalışmada, yapay zeka destekli stetoskoplar kullanılarak Londra'nın batı ve kuzeybatısındaki 205 aile hekimliğinde 12 binden fazla hasta muayene edildi.

Çalışmada, yapay zeka destekli stetoskopların kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı ve düzensiz kalp ritimleri gibi rahatsızlıkları saniyeler içinde tespit edebildiği görüldü.

Araştırmacılar, klasik stetoskopun aksine yapay zekalı stetoskopların kalbin elektriksel sinyallerini kaydedip analiz ettiğine ve böylece insan kulağının fark edemediği kalp atışı ve kan akışı farklılıklarını saniyeler içinde saptayabildiğine dikkati çekti.

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) Klinik Direktörü ve Kardiyolog Dr. Sonya Babu-Narayan, "Bu, 200 yıl önce icat edilen mütevazı stetoskopun 21. yüzyıla uyarlanmasının zarif bir örneği." dedi.

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Babu-Narayan, "Bu tür yenilikler hayati, çünkü çoğu zaman hastalık, ancak ileri evrede ve acil servis başvurularında teşhis edilebiliyor. Erken tanıyla insanlar daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duydukları tedaviye erişebilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, dünyanın en büyük kardiyoloji konferansı olan Avrupa Kardiyoloji Derneği yıllık kongresinde paylaşıldı.

