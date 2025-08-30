Bugün
TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor

Yayınlanma Tarihi: 30.08.2025 11:37

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"da üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.
"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.
Ellerinde Türk Bayrağı olan pek çok vatandaş, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.
Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

