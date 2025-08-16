Bugün
Çin'de Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı

Yayınlanma Tarihi: 16.08.2025 09:13

Çin'de insansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), ülkenin başkenti Pekin'de başladı.

Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğinde yapılan etkinliğe, robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklılar, geliştirdikleri insansı robotlarla katıldı.

İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi hedefleyen etkinliğe robotlar atletizm, cimnastik, futbol ve boks gibi spor dallarında yarıştı.

17 Ağustos'ta sona erecek oyunların ilk gününde 400 metre ve 1500 metre koşu yarışları, 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları ile boks karşılaşmaları yapıldı.

Etkinlikte robotlar spor dallarının yanı sıra performans ve senaryo dallarında da hünerlerini sergileyecek. Performans dalında solo ve grup dans gösterileri, senaryo alanında malzeme kullanma, sınıflama, düzenleme ve temizleme hizmetleriyle ilgili uygulamalar gerçekleştirilecek.

