TEKNOFEST'te 5G Konumlandırma Yarışması finali tamamlandı

TEKNOFEST'te 5G Konumlandırma Yarışması finali tamamlandı

Yayınlanma Tarihi: 13.08.2025 08:43

TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen 5G Konumlandırma Yarışması'nın final etabı İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde tamamlandı.

TEKNOFEST'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada dereceye giren takımlar, ödüllerini 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak "TEKNOFEST 2025 İstanbul" etkinliğinde alacak.

Şubat ayında başlayan ve Turkcell 5G Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen final etabında 14 takım yarıştı. Katılımcılar, kampüs içerisinde belirlenen 28 hedef noktanın koordinatlarını, geliştirdikleri yapay zeka tabanlı algoritmalar ve özgün yöntemlerle tahmin etmeye çalıştı.

Yarışmada ayrıca "En İyi Sunum" ve "En Özgün Algoritma" kategorilerinde özel ödüller verildi. "En İyi Sunum" ödülünü Çukurova Üniversitesi'nden 5GENCA takımı, "En Özgün Algoritma" ödülünü ise Gazi Üniversitesi'nden ERGENEKON takımı kazandı.

- 343 takımdan 14'ü finale kaldı

Yarışmaya, 76 farklı üniversiteden toplam 343 takım başvurdu. Ön elemeleri geçen 64 takım arasından 14 ekip finale kaldı.

Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerinden oluşan finalist takımlar, 5G test şebekesi verilerini kullanarak en doğru konum tahminini yapacak yapay zeka destekli modeller geliştirdi ve tahmin edilen konumu sahada en hızlı şekilde bulmak için yarıştı.

Final etabında yarışmacılarla bir araya gelen ve açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G Konumlandırma Yarışması'nın "teknolojide yerlilik" vizyonunun değerli bir örneği olduğunu belirtti. Koç, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmanın milli bir mesele olduğunu ve bu hedefe katkı sunan gençleri görmenin Türkiye adına gururunu yaşadıklarını kaydetti.

2G, 3G ve 4.5G'de olduğu gibi 5G'de de standartları Turkcell'in belirleyeceğini vurgulayan Koç, "Frekans tahsisleri tamamlandığında 5G'de de Turkcell kalitesini vatandaşlarımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

