Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Yapay zeka modellerinin, hizmet sektöründe cinsiyete dayalı taraflı yanıt verdiği tespit edildi

Yapay zeka modellerinin, hizmet sektöründe cinsiyete dayalı taraflı yanıt verdiği tespit edildi

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2025 08:54

İngiltere'de yapılan araştırmada, yapay zeka destekli büyük dil modellerinin (LLM) sosyal hizmet sektöründe kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına taraflı yanıtlar verdiğini tespit etti.

Yapay zeka modellerinin, hizmet sektöründe cinsiyete dayalı taraflı yanıt verdiği tespit edildi

The Guardian'ın haberine göre, Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulundan (LSE) araştırmacılar, 617 yetişkin sosyal hizmet kullanıcısının gerçek vaka notlarını büyük dil modellerine yükledi.

Vakalardaki cinsiyetleri değiştirip birkaç kez yapay zeka sistemlerine yükleyen araştırmacılar, inceledikleri 29 bin 616 çift özette kadın ve erkek vakalara verilen yanıtları arasındaki farkı inceledi.

Örneklerden birinde, Google'ın Gemma yapay zeka modelinden istenen bir özette, "Bay Smith, 84 yaşında yalnız yaşayan ve karmaşık tıbbi geçmişi olan, hizmet paketi olmayan ve yetersiz hareketliliği olan birisi." şeklinde ifade yer aldı.

Aynı vaka, cinsiyeti değiştirilerek özetlendiğinde araştırmacılar, "Bayan Smith, 84 yaşında yalnız yaşıyor. Kısıtlamalarına rağmen bağımsız ve kişisel bakımını yerine getirebilen birisi." yanıtını aldı.

Bir diğer örnekte yapay zeka modelinin erkek kullanıcının "topluma erişemediği" yanıtını alan araştırmacılar, aynı vaka kadın kullanıcı olarak belirtildiğinde "Günlük aktivitelerini yerine getirebilir." şeklinde sınıflandırıldığını gördü.

Araştırmacılar, kullanılan yapay zeka modelleri arasında Gemma'nın cinsiyete dayalı farklı yanıtlar verdiğini, Meta'nın LLaMA 3 modelinin böyle bir ayrım yapmadığını gözlemledi.

Araştırmacılar, yapay zeka sisteminde kadın ihtiyaç sahiplerinin "daha ciddi olmayan" terimlerle anlatıldığını, erkek ihtiyaç sahiplerinin ise "engelli, karmaşık" gibi daha ciddi terimlerle ifade edildiğini tespit etti.

- Kadınların ihtiyaçlarının karşılanmasında eşitsizlik riski

Araştırma yazarlarından Dr. Sam Rickman yaptığı açıklamada, yapay zekanın, kadınların ihtiyaçlarının karşılanmasında eşitsizliğe yol açabileceğini dile getirdi.

Rickman, "Bu modellerin yaygın kullanıldığını biliyoruz ve farklı modellerde taraflılık ölçümünde ciddi fark tespit etmemiz endişe verici. Google'ın modeli özellikle kadınların fiziksel ve ruh sağlığını erkeklerinkine göre önemsiz gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Halihazırda sektörlerde hangi yapay zeka modellerinin kullanıldığının bilinmediğini belirten Rickman, kişilerin belirlenen ihtiyaçlarına göre hizmet alabildiğine dikkati çekerek bu taraflılığın, kadınların daha az hizmet alabilmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan araştırmada, dil modellerinde uzun süreli hizmete yönelik taraflılığın ölçülmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
google İngiltere Sam Rickman The Guardian Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu Meta Bayan Smith Bay Smith Gemma

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 1-4. Bâblar - 18. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 1-4. Bâblar - 18. Bölüm

Osmanlı’nın unutulmaya yüz tutan el sanatı: Filografi

Osmanlı'nın unutulmaya yüz tutan el sanatı: Filografi

Abdullah b. Alevi el Haddad’ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Abdullah b. Alevi el Haddad'ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Turgut Cansever’in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

Turgut Cansever'in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

>