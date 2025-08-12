Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Araştırmaya göre, akıllı saatler stres düzeyini doğru ölçemiyor

Araştırmaya göre, akıllı saatler stres düzeyini doğru ölçemiyor

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2025 08:50

Hollanda öncülüğünde yürütülen araştırmada akıllı saatlerin stres düzeyini doğru tespit edemediği ortaya konuldu.

Araştırmaya göre, akıllı saatler stres düzeyini doğru ölçemiyor

Leiden Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada 3 ay boyunca 800 genç yetişkin, "Garmin Vivosmart 4" model akıllı saatlerle izlendi.

Katılımcılardan günde 4 kez stres, yorgunluk ve uyku durumlarını bildirmeleri istendi.

Buna göre, saatlerin ölçtüğü stres düzeyleri ile katılımcıların beyanları arasında "neredeyse sıfır" düzeyinde ilişkinin bulunduğu belirlendi. Katılımcıların dörtte biri için ise akıllı saatler, stresli ya da stressiz hissettiklerini beyan ettikleri anda tam tersini gösterdi.

Araştırmada, yorgunluk ölçümlerinin stres ölçümlerine göre biraz daha doğru olduğu, uyku süresinin ise katılımcıların hissettiği dinlenmişlik düzeyiyle daha güçlü ilişki gösterdiği tespit edildi.

Ancak uyku verilerinin de yalnızca uyku süresini yansıttığı, uyku kalitesiyle ilgili doğrudan bilgi vermediği vurgulandı.

Klinik Psikoloji Bölümü'nden Doç. Eiko Fried, yaptığı açıklamada "Kalp atış hızı ölçümü, duygusal durumu belirlemek için yeterli değil. Kalp atışınız, kaygı dışında mutluluk ya da heyecanla da artabilir." ifadelerini kullandı.

Fried, araştırma sonuçlarının giyilebilir cihaz verilerinin zihinsel durumlara ilişkin bulguları hakkında önemli soruları gündeme getirdiğini belirterek, "Dikkatli olun ve akıllı saatinize göre yaşamayın. Bunlar, tıbbi cihazlar değil tüketici ürünleridir." uyarısında bulundu.

Araştırma, "Journal of Psychopathology and Clinical Science" dergisinde yayımlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Journal of Psychopathology and Clinical Science Leiden Üniversitesi Hollanda Eiko Fried Garmin Vivosmart klinik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Osmanlı’nın unutulmaya yüz tutan el sanatı: Filografi

Osmanlı'nın unutulmaya yüz tutan el sanatı: Filografi

Abdullah b. Alevi el Haddad’ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Abdullah b. Alevi el Haddad'ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Turgut Cansever’in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

Turgut Cansever'in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

Güzel bir haslet: Tevazu

Güzel bir haslet: Tevazu

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

>