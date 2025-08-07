Geliştirdikleri robotla katıldıkları ilk yarışmada ödül kazanan liseliler hedef büyüttü

Kocaeli'de geliştirdikleri robotla katıldıkları ilk yarışmada ödül kazanan lise öğrencileri, ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılarak başarılarını katlamak istiyor.

Farklı liselerden 20 öğrenciden oluşan "Wolfs Robotics" takımı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 4-9 Mart'ta düzenlenen "First Robotics Competition (FRC)-Uluslararası Liseler Arası Robotik Yarışması" programının ardından 6 haftada robot geliştirdi.

Lojistik kullanım amaçlı, yazılımından teknik aksamına her şeyini kendileri tasarladıkları ve "Yüktegin" adını verdikleri robotla, yarışmada yeni katılan takımların en iyisine verilen "Çaylak" (Rookie All Star) ödülünü kazanan öğrenciler yeni yarışmalar için hedef büyüttü.

Öğrenciler, robotlarını geliştirerek gelecek yıl İstanbul ayağını kazanarak nisan ayında ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasında boy göstermeyi hedefliyor.

Teknoloji meraklısı öğrenciler, yarışmaya yönelik hazırlıklarını Gebze Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezindeki atölyelerinde sürdürüyor.

- "ABD'deki yarışmaya katılacağız ve ülkemizi temsil edeceğiz"

Takım kaptanı Mert Elüstü, AA muhabirine, ilk kez katıldıkları uluslararası yarışmada önemli başarı elde ederek "Çaylak" ödülü aldıklarını söyledi.

Başarılarını katlamak istediklerini belirten Elüstü, "Yarışmanın amacı gençleri geleceğe iyi şekilde hazırlamak. Yarışmada 19 ülke vardı. Farklı kişilerle de iletişim kurmuş oluyorsunuz ve strateji yapıyorsunuz. Rakip, yarışmada sizden yardım istediğinde sizlere artı puan yazılıyor. O yüzden bu yarışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Elüstü, ABD'de düzenlenecek "FRC Festival"e katılıp ardından ABD'deki dünya şampiyonasında yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Allah nasip ederse ABD'deki yarışmaya katılacağız ve ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.

Robotu "otonom forklift" olarak yorumladıklarını aktaran Elüstü, ilerleyen dönemde robotu geliştirip ticarileştirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

Takım üyesi Ömer Doğmenç de 6 haftada yapımını tamamladıkları robotla katıldıkları ilk yarışmada ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Doğmenç, başarılarını katlamak istediklerini vurgulayarak, "Bu sene 'Çaylak' ödülünü aldık. Jüri, yarışmaya ilk katılım sağlayan takımlar arasında en iyisinin bizim olduğumuza kanaat getirdi. Seneye bu ödülde yarışamayacağız çünkü ilk yılında yarışan takımlar alabiliyor. Bu sefer birinciliği hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

