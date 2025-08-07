Büyük Set Resifi’ndeki mercan örtüsü iklim değişikliği kaynaklı ağarma nedeniyle rekor seviyede azaldı

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü (AIMS), 2024'te meydana gelen kitlesel mercan ağarması ve tropikal fırtınaların mercan örtüsüne etkisinin ele alındığı "Uzun Vadeli Takip Programı: 2024-2025 Mercan Resifi Durumu Yıllık Özeti" başlıklı raporu yayımladı.

Ağustos 2024 ila Mayıs 2025 tarihlerinde 124 mercan resifinin sağlığının incelendiği raporda, mercan popülasyonunda gözlemlenen düşüş ve tahribatın ana nedeninin, iklim değişikliğinin tetiklediği deniz suyu ısınması ve El Nino hava olayları olduğu sonucuna varıldı.

Raporda, geçen yıl mercanlarda meydana gelen ağarmanın, şimdiye kadar kayıtlara geçen en geniş alana yayıldığı ve mercan örtüsündeki kaybın, 39 yıllık takip çalışmaları kapsamında bir yıl içinde görülen en büyük düşüş olduğu belirtildi.

Avustralya'nın batı kıyısındaki ikinci en büyük resif Ningaloo'da da tekrarlayan ağarmalar yaşandığı aktarılan raporda, bu yıl tarihte ilk kez her iki büyük resifin aynı anda ağardığı kaydedildi.

Raporda, mercan popülasyonunun toparlanma hızının yetersiz kalabileceği ve bunun da resifin ekosisteminde ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Dünyanın "en büyük yaşayan yapısı" olarak tanımlanan 2 bin 300 kilometrelik Büyük Set Resifi, çok çeşitli deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

Büyük Set Resifi'ni kaplayan mercanlar, okyanus ekosisteminin temel taşlarından biri olarak gezegen için hayati öneme sahip.

"Denizin mimarı" olarak da adlandırılan mercanlar, deniz canlılarının yaklaşık yüzde 25'ine ev sahipliği yapan dev yapıları oluşturuyor.

Ancak tekrarlayan ağarma olayları, canlı renklerle kaplı mercan alanlarını hızla beyaza çeviriyor.

