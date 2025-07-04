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Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, "Şıyan" sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Çin, "Şıyan" sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Yayınlanma Tarihi: 04.07.2025 10:38

Çin, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı "Şıyan" sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, Şıyan sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, Şıyan-28B 01 uydusu, Long March-4C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 583'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Uydunun, uzay çevresi gözlemlerinde kullanılması planlanıyor.

Adı Çince "deney" anlamına gelen ve ilki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesinin yanı sıra yer gözlemleri ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.

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Sıçuan Çin Şiçang Uzay Merkezi Long March

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