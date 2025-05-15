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Alzheimer hastaları için yerli akıllı bileklik geliştirildi

Yayınlanma Tarihi: 15.05.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:40

Trakya Teknopark’ta faaliyet gösteren bir yazılım firması, Alzheimer hastalarının kaybolma riskini azaltmak amacıyla yerli üretim akıllı bileklik geliştirdi.

Alzheimer hastaları için yerli akıllı bileklik geliştirildi

Yazılımcı Oğuzhan Bahadır ve ekibi tarafından bir yıllık çalışma sonucu geliştirilen ve "NACS" adı verilen sistem, hem dijital kartvizit hem de akıllı bileklik olarak işlev görüyor.

Yerli yazılımla geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar kişisel bilgiler ile konum detaylarını sisteme yükleyebiliyor. Bu bilgiler, NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisiyle çalışan mikroçipler aracılığıyla bileklik ve kartvizitlere entegre ediliyor.

Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın Alzheimer hastalarının güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirildiğini söyledi.

Oğuzhan Bahadır, bileklik sayesinde hastaların kaybolması durumunda çevredeki kişilerin telefonlarını bilekliğe okutarak hasta bilgilerine ulaşabildiğini ve konumun yakınlarına iletilebildiğini belirtti.

- "Hastaları yakınlarıyla buluşturuyoruz"

Bahadır, geliştirdikleri sistemin benzerlerinden farklı olduğunu ifade ederek, "Bilekliği takıp telefona okuttuğunuzda hastaların tüm bilgileri karşınıza çıkıyor. Konum bilgileri yakınlarıyla paylaşılıyor ve hastaları yakınlarıyla buluşturuyoruz." dedi.

Tamamı yerli yazılım olan projede kullanılan NFC çipler dışındaki tüm bileşenlerin yerli olduğunu vurgulayan Bahadır, şu bilgileri verdi:

"Bileklik çok taşınabilir ve kolayca kullanılabiliyor. Yazılımı bileklikteki çipe uyguluyoruz. Sadece Alzheimer hastaları için değil, küçük çocuklar için de kullanılabilir. Ekosistemimiz içinde birçok modül var ve bu yönüyle farklılaşıyoruz. Hedefimiz bu projeyi geliştirip dünyaya açmak."

Bahadır, projeye ilgi duyanların firmayla iletişime geçerek dijital kart veya bilekliğe ulaşabileceğini kaydetti.

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