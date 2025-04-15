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Türkiye'nin takım uydularının 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2025 13:21

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: "Birbiriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan yeni nesil takım uydular İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri başlatıldı"

Türkiye’nin takım uydularının 2028’e kadar tamamlanması planlanıyor

Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE uzaydaki ikinci yaşını kutlarken, İMECE-2 ve İMECE-3'ün 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak göreve başlaması öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin uzayda ikinci yılını başarıyla tamamladığı bildirildi.

Uydunun, 15 Nisan 2023'te ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatıldığının anımsatıldığı açıklamada, alçak Dünya yörüngesinde görev yapan İMECE'nin, uzaydan yer gözlemi alanında Türkiye'ye stratejik katkılar sunmak amacıyla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildiği belirtildi.

Yüzde 90 üzerinde yerlilik oranına sahip İMECE'nin, metre altı çözünürlüklü elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeninin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğine işaret edilen açıklamada, "İMECE, tek seferde 1000 kilometre uzunluğunda ve 16,7 kilometre genişliğinde bir alanın görüntüsünü tarayabiliyor. Saatte 320 megabit veri aktarım hızı sayesinde elde ettiği verileri yer istasyonlarına hızlı ve etkin şekilde iletiyor." ifadesine yer verildi.

- Takım uydu projesinin temeli oldu

Açıklamada, uydunun, İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerinin temelini oluşturduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İMECE projesiyle kazanılan mühendislik deneyimi, geliştirilen alt sistemler ve yetiştirilen nitelikli insan kaynağı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki birikimini ileriye taşıdı. Bu birikim sayesinde, birbiriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan yeni nesil takım uydular İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri başlatıldı. Bu uyduların 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak yörüngede görevlerine başlaması planlanıyor."

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ABD SpaceX TÜBİTAK UZAY California Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü Falcon 9 alçak Dünya Türkiye Sanayi ve Teknoloji imece İMECE 3

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