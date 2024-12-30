Çin'de yılın son uydu fırlatışı başarısız oldu

Çin'de 2024'ün son uydu fırlatışının başarısız olduğu bildirildi.

Çin Bilimler Akademisine bağlı CAS Space şirketinde yapılan açıklamaya göre, "Licien-1 Y6" (Kinetica-1 Y6) roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılan 11 uydu yörüngeye ulaşamadı.

Katı yakıtla çalışan roketin ilk iki aşamasının normal çalıştığı ancak üçüncü aşamada yaşanan "irtifa dengesizliği" sebebiyle otomatik güvenlik kontrol sisteminin devreye girerek roketi taşıdığı uydularla imha ettiği belirtildi.

İmha olan uydular arasında Çinli şirketlere ait ticari uydular dışında Fransız Marseille Astrofizik Laboratuvarı tarafından Güney Atlantik manyetik anomalisini araştırmak üzere geliştirilen bir nano uydunun da olduğu bilgisi verildi.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsünce kurulan CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

Licien-1 roketiyle daha önce yapılan 5 fırlatış başarılı olmuştu.

Çin'de 2024'te 3'ü başarısız olan 68 fırlatış yapıldı. Mart ayında Long March 2C ile fırlatılan iki Dünya-Ay navigasyon test uydusu planlanan yörünge konumuna ulaşamamış, Hyperbola-1 roketiyle temmuzda yapılan bir fırlatış da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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