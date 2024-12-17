Türkiye’nin 2024-2028 yılları bölgesel stratejisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi"ne (2024-2028) ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bölgelerin sosyoekonomik özellikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları belirlenerek, mekana göre farklılaştırılmış politikaların geliştirilmesi sağlanacak.

Strateji kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bazı ilkeler takip edilecek. Bu kapsamda mekansal ve tematik stratejilerin belirlenmesinde ulusal plan ve stratejilerle uyum ve tamamlayıcılığa dikkat edilecek.

Bölgesel gelişme politikaları, mekansal ihtiyaçlar ve potansiyeller dikkate alınarak tasarlanacak ve uygulanacak. Bölgesel gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bunlara ulaşılması için paydaşlar bir araya getirilecek, ortaklık ve işbirliği tesis edilecek, çok düzeyli yönetişim yapısı oluşturulacak.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları dikkate alınacak, bölgelerin şoklara hazırlık ve dayanma yeteneğinin güçlendirilerek değişen koşullara uyum sağlaması ve aynı zamanda temel işlevlerini sürdürebilmesi sağlanacak.

Ayrıca küresel ve ulusal fırsat ile tehditler çerçevesinde yerleşimlerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesiyle uygulama süresini de dikkate alarak stratejik öncelikler belirlenecek. Stratejilerin hayata geçirilmesi için uygulama çerçevesi oluşturulacak. Ulusal düzeyde yönlendirici stratejilerin belirlenmesi, detaylı planlama ve uygulamanın alt ölçekli planlar ile yerinde gerçekleşecek.

- 4 boyutlu ele alınacak

2024-2028 BGUS vizyonu, küresel gelişmelerin getirdiği fırsat ve tehditler ile yapılan detaylı mekansal analizler çerçevesinde, bölgelerin sahip olduğu gelişme potansiyelleri dikkate alınarak, ulusal kalkınma sürecinin bölgesel gelişme politikası önceliklerine hizmet edecek şekilde belirlendi.

Buna göre, söz konusu dönem için belirlenen bölgesel gelişme vizyonu küresel entegrasyon, rekabetçilik, yakınsama ve afet sonrası ihya olmak üzere 4 gelişme boyutunu içeriyor.

Yerelden ulusala, ulusaldan küresele temel yaklaşımıyla bir taraftan bölgelerin sahip oldukları içsel potansiyellerin tamamlayıcılık ve öğrenme odağıyla oluşturacağı sinerjiyle ülke içi gelişmişlik farklarını azaltarak, diğer taraftan da küresel düzeyde söz sahibi bölgelerin sayısını artırarak, Türkiye'nin ulusal kalkınma sürecini hızlandırmak ve güçlendirmek hedefleniyor.

Stratejinin temel amaçları arasında, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, bölgelerin rekabet edebilirliklerinin artırılması, bölgeler arası ekonomik, sosyal yakınsamanın sağlanması, afet sonrası ekonomik ve sosyal toparlanmanın gerçekleştirilmesi yer alıyor.

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