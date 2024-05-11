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BİLİM-TEKNOLOJİ

Neuralink, ilk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun yaşandığını açıkladı

Neuralink, ilk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun yaşandığını açıkladı
Yayınlanma Tarihi: 11.5.2024 09:37:50 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:38

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi.

Neuralink'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Firma, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini arttırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti. Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçli kalan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında soruna rağmen çipi kullanarak satranç oynamıştı.

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Etiketler Noland Elon Musk

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