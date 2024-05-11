Huawei veri depolama alanındaki yenilikleri IDI FORUM 2024te paylaştı

Huawei İnovatif Veri Altyapısı Forumu 2024 (IDI FORUM 2024), "Hazır Veri Altyapısı Oluşturma" temasıyla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Berlin'de düzenlenen IDI FORUM 2024 kapsamında, ölçeklenebilirlik, veri dayanıklılığı ve veri performansı kavramlarını detaylı olarak ele alındı.

Etkinliğe, üst düzey Huawei yöneticilerinin yanı sıra, fikir liderleri ve farklı endüstrilerden yöneticiler katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Huawei Enterprise Avrupa Başkanı Will Song veri ve yapay zekanın (AI) önemine değindi.

Hızla akıllı bir dünyaya girildiğini belirten Song, "Veriler büyük ölçüde büyüyor, yaşıyor ve yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor." ifadesini kullandı.

Song, zeka gelecek on yıl içinde Avrupa için yeni kapılar açacağını ve Huawei'in bu trendi takip etmek için "Tüm Zeka" stratejisini önerdiğini belirtti.

Huawei'in yenilikçi ürünler ve çözümler sunmaya devam edeceğine, şu ana kadar 150'den fazla ülke ve bölgede 25 binden fazla müşteriye hizmet verdiklerine ve Avrupa'nın yeşil geçişini destekleme çabalarına dikkati çeken Song, "Büyük miktarlarda yapılandırılmamış veriyi ele alan ürünlerimiz var ve OceanStor Pacific Scale-out Depolama, sektördeki en yüksek flash kapasite yoğunluğuna sahip." yorumunu yaptı.

Huawei Veri Depolama Ürün Hattı Başkanı Dr. Peter Zhou ise veri depolamanın geleceğinin ultra performans, veri dayanıklılığı, yeni veri paradigmaları, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve veri kumaşı gibi çoklu yetenekler tarafından yönlendirileceğini birldirdi.

Zhou, Huawei'in müşteri taleplerine odaklanarak öncü AI-hazır veri altyapısı inşa etme taahhüdüne dikkati çekti.

- Huawei, OceanClub Topluluğu'nu duyurdu

Etkinlikte ayrıca, Huawei'in veri depolama teknolojisi topluluğu OceanClub resmi olarak tanıtıldı. Platform, veri depolama alanında endüstri uygulamalarını ve teknolojik yenilikleri teşvik etmeyi, teknik alışverişleri ve iş birliklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Huawei Veri Depolama Pazarlama ve Çözümleri Satış Bölümü Başkanı Michael Qiu, OceanClub'ı tanıtırken, yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişme ile birlikte büyük miktarda verinin uyandığını ve veri monetizasyonu çağının başladığını belirtti.

OceanClub'ın kuruluş amacının, veri profesyonellerine yapay zeka çağının getirdiği fırsatlardan yararlanma imkanı sağlayarak onları güçlendirmek olduğunu söyleyen Qui, "Kar amacı gütmeyen küresel organizasyon olarak OceanClub, tüm bilişim profesyonellerine hizmet etmeyi, teknik yenilik ve entelektüel alışveriş için bir platform sunmayı hedefliyor." şeklinde konuştu.

AI için özelleştirilmiş OceanStor A800, AI küme kullanımını yüzde 30 artırabilir ve performans açısından, rakip sağlayıcınınkinden dört ve sekiz kat daha iyi bant genişliği ve IOPS sunuyor. Ölçeklenebilirlik açısından, OceanStor A800, 512 kontrole kadar dışa doğru ölçeklenmeyi ve maksimum 4096 hesaplama kartına kadar yukarı doğru ölçeklenmeyi destekliyor.

Alan ve enerji tasarrufu açısından, 1 PB/U olağanüstü depolama yoğunluğu ve 0.7 watt/TB enerji verimliliği sağlıyor. Ürün aynı zamanda, depolama ortamındaki yenilikler sürdürülebilir gelişimi destekliyor.

Huawei'nin yeni çıkan yüksek kapasiteli SSD'leri, aynı disk boyutuyla 10 kat daha fazla kapasite sağlıyor, bu da bir veri merkezinin enerji tüketimini daha da azaltabilir kılıyor. Disk başına 128 TB kapasiteli yeni SSD'ler, her bir PB veri depolandığında, rakip sağlayıcının SSD'lerine kıyasla yüzde 88 daha az depolama alanı ve yüzde 92 daha az enerji tüketiyor.