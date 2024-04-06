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BİLİM-TEKNOLOJİ

Peugeot Sport'a FIA'dan 3 yıldızlı çevre sertifikası

- Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot: - "Güvenli ve sürdürülebilir mobilitenin gelişmesine katkıda bulunuyoruz"

Peugeot Sport’a FIA’dan 3 yıldızlı çevre sertifikası
Yayınlanma Tarihi: 6.4.2024 11:00:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:00

Peugeot Sport, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) 3 yıldızlı çevre sertifikasına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot T Sport, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda bu ödülü alan ilk üretici oldu.

Üç yıldızlı çevre sertifikası, FIA tarafından çevreyi koruma, karbon emisyonlarını azaltma ve otomotiv dünyasında sürdürülebilir uygulamalar oluşturma konusunda kararlılık gösteren kuruluşlara veriliyor.

Şirketin almış olduğu bu çevre sertifikası, Stellantis Grubu'nun enerji dönüşümünde yürütmüş olduğu genel küresel politikaların bir parçasını oluşturuyor.

Geçen yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) Düşük Karbon Ödülü'nü alan PEUGEOT Sport, FIA'dan üç yıldız sertifikasını alarak çevresel etkilere yönelik girişimleri geliştirmenin önemini daha da vurguluyor.

Bu ödül, Stellantis Grubu'nun 2038'e kadar karbon nötr olmayı hedefleyen "Dare Forward" stratejik planındaki sera gazlarını azaltma stratejisini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

FIA, enerji tüketiminden optimum aydınlatma yönetimine kadar sera gazlarını azaltmak için bir yol haritası oluşturmanın ve bu yol haritasını uygulanmanın önemine dikkat çekiyor. Ancak Stellantis Motorsport bununla yetinmiyor ve bir sonraki adımı şimdiden planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot, geçen yıl Formula E faaliyeti için FIA'dan üç yıldız, WEC'de Peugeot Sport için Düşük Karbon Etkisi ve Opel Corsa e-Ralli Kupası için DMSB Sürdürülebilirlik gibi ödüllerin kendileri için gurur olduğunu belirterek, "Bu sertifikalar, motor sporlarının da ön plana çıktığı Stellantis Grubu'nun Dare Forward stratejik planına olan bağlılığımızı yansıtıyor.

Bu aynı zamanda çabalarımıza katılarak kendi çevresel performanslarını ve taahhütlerini geliştiren mevcut ve gelecekteki ortaklarımız için de çok önemli. Bu muhteşem başarıdan dolayı tüm ekiplerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Birlikte güvenli ve sürdürülebilir mobilitenin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Bunun için birlikte ve buradayız." ifadelerini kullandı.

Stellantis Motorsport, belirlediği hedeflere ulaşmak adına, iklim zorlukları hakkında tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere tüm iş birlikçileriyle birlikte çalışıyor. Bu, herkesin kendi kişisel etkisi ve yaptığı sporun küresel etkisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor.

Motor sporları, etkin çözümlerin geliştirilmesi ve emisyonları azaltmanın yanında daha sürdürülebilir bir mobilite hedefleyen teknolojilerin geliştirilmesi noktasında en ileri seviyeyi temsil ediyor. Dolayısıyla bu konulardaki farkındalık özellikle motor sporlarında oldukça yüksek bir seviyede kendini gösteriyor.

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