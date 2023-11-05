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BİLİM-TEKNOLOJİ

Eskişehir'de "en kötü robotlar" yarıştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), "HEBOCON Kötü Robot Yarışması" düzenlendi.

Eskişehir’de en kötü robotlar yarıştı
Yayınlanma Tarihi: 5.11.2023 17:08:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 17:08

ESOGÜ Spor Salonu'nda üniversiteye bağlı Eskişehir Mühendislik Topluluğunca (ESOES) gerçekleştirilen, çeşitli üniversitelerden 16 takımın yer aldığı etkinlikte katılımcılar, "en kötü robotu" tasarlamak için mücadele etti.

Yarışmada, "ESOGÜ Wabi Sabi" takımı birinci, "Hacettepe Fedaileri" takımı ikinci olurken, "Eskişehir Teknik Üniversitesi Anatolia Aero Design" ekibi ise "En Berbat Tasarım Ödülü"ne layık görüldü.

ESOES'in danışmanlığını yapan ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Sarıçiçek, AA muhabirine, yarışmanın Japonya'da ortaya çıktığını söyledi. Organizasyonun kötü robot tasarımı üzerine kurulduğunu anlatan Sarıçiçek, şöyle konuştu:

"Burada yapılan şey, oyuncak parçalarını robot haline getirmek. Robotlar, oyuncak parçaları ile motordan ibaret. Tasarlanan robotlar kurallar dahilinde yarıştırılıyor ve kazanan robot birinci oluyor. Yarışma başlangıcında takım liderleri alandaki oyuncakların olduğu masadan aynı anda parçaları alıyorlar. Ardından belirlenen süre zarfında tasarımlarını yapıyorlar. Çeşitli özel ve devlet üniversitelerinden ekipler geldi. Yarışma, Türkiye'de ikinci kez geçen yıl üniversitemizde düzenlendi ve yoğun ilgi gördü."

Prof. Dr. Sarıçiçek, tasarım ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliğin devamı için desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğin organizatörü ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Serra Tekmen de yarışmanın belli kuralları olduğunu dile getirdi.

Her aşama için süre tanıdıklarını aktaran Tekmen, "Katılımcılar, bu sürelerde ihtiyaçları olan malzemeleri alıyorlar ve 2 saat içinde en kötü robotlarını yapıyorlar. Etkinliğe yoğun ilgi var. Beklentimizin üzerinde." dedi.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ayberk Çıtak ise organizasyondan büyük keyif aldığını kaydetti.

Çıtak, "Mukavemet temelli bir robot yapıyoruz. Denemelerimiz sonucu yerde güzel gittiğini ve düz istikamette hareket edebildiğini gördük. Rakiplerimizi kolaylıkla sahanın dışına itebileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir organizasyona katılabileceğimizi tahmin etmiyorduk." diye konuştu.

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