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BİLİM-TEKNOLOJİ

TEKNOFEST Ankara'da T3 Vakfının standını ziyaret eden çocuklar teknolojiyi eğlenerek öğreniyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı), TEKNOFEST alanında oluşturduğu atölyelerde çocuklar hem eğleniyor hem de bilim ve teknoloji öğreniyor.

TEKNOFEST Ankara’da T3 Vakfının standını ziyaret eden çocuklar teknolojiyi eğlenerek öğreniyor
Yayınlanma Tarihi: 1.9.2023 02:00:53 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 17:11

Anadolu Ajansının 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, ikinci gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Alanda kurulan T3 Vakfının standı da ziyaretçilerin yoğun ziyaret ettiği yerlerden biri oldu. Burada açılan atölyelerde, 8-18 yaşındaki çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan bilim ve teknoloji eğitimi alıyor.

Bu kapsamda, "Deneyap Atölyesi"nde öğrencilere, devre kurdurarak pervane yardımıyla roket ve uçak yapımı öğretiliyor. "Deneyap Kart Atölyesi"nde yazılım teknolojilerine ilişkin bilgiler veriliyor."Türkiye Teknoloji Girişim Merkezi"nde öğrencilere yeni bir start up oluşturma ve girişimcilik bilgileri aktarılıyor. "Keşif Kampüsü"nde çocuklara robotların kullanımına ilişkin eğitim sağlanıyor.

"Bilim Akademisi"nde ise daha küçük yaştaki çocuklara bilimi anlatmak ve sevdirmek adına çeşitli aktiviteler yapılıyor.Festivalin ilk gününde yaklaşık 150 bin kişiyi ağırlayan T3 Vakfının standına ilgi ikinci günde de devam etti.Festival ve stant, 3 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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Etiketler Anadolu Ajansı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ankara Etimesgut Havaalanı Bilim Akademisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Teknoloji Girişim Merkezi

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