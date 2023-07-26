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BİLİM-TEKNOLOJİ

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a metin paylaşma özelliği eklendi

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’a metin paylaşma özelliği eklendi
Yayınlanma Tarihi: 26.7.2023 19:53:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 19:53

Sosyal medya platformları arasında rekabetin kızıştığı dönemde, Twitter'ın "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmesinin ardından Çin merkezli kısa video paylaşım platformu TikTok, metin paylaşma özelliği getirdiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Twitter'ın mavi kuş logosunu bırakıp "X" harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, TikTok uygulaması özelliklerini güncelledi.

TikTok, kullanıcılarına fotoğraf ve videonun yanı sıra Twitter gibi metin paylaşım imkanı da sağlamaya başladı. Kullanıcılar ayrıca gönderilere ses, konum ve düetler ile cevap verme imkanı bulacak.

TikTok'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni özellikler sayesinde metin gönderileri herhangi bir video veya fotoğraf gönderisi kadar etkileşim alacak ve dinamik kalacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kullanıcılara "kendilerini ifade etmenin başka bir yolunun" sunulduğu vurgulandı.

Bu ayın başında TikTok, tıpkı Spotify ve Apple Music uygulamaları gibi müzik akışı hizmeti de başlatmıştı.

- Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirmişti

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti. Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı. SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

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Etiketler Elon Musk SpaceX Tesla Çin Twitter Spotify Apple Music

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