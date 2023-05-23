Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Türk savunma sanayisi ürünleri Malezya'da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi ürünleri Malezya’da görücüye çıktı
Yayınlanma Tarihi: 23.5.2023 11:41:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 11:41

Türk savunma sanayisi firmaları, yeni işbirliği ve ihracat fırsatları için Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.

Langkawi Adası'nda 27 Mayıs'a kadar sürecek fuar, açılış seremonisinin ardından başladı. Malezya Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından desteklenen ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen LIMA Fuarı, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından biri olma özelliği taşıyor.

İlki 1991 yılında düzenlenen ve her iki yılda bir yapılan fuara ikinci kez katılan Türkiye, etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliğinin yanı sıra 18 Türk savunma sanayisi firmasıyla boy gösteriyor.

Fuar süresince ASELSAN, ASFAT, DEARSAN, DESAN, HAVELSAN, KaleKalıp, Koç Defence, METEKSAN Savunma, MİLSOFT, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, ROKETSAN, Sarsılmaz, STM, TAIS, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TİMSAN ve TİTRA ürünleri ile hizmetlerini tanıtacak.

Açılış töreninin ardından başta Malezya olmak üzere katılım sağlayan ülkelerden heyetler, Türk heyet ve firmalarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Malezya güvenlik güçleri için çeşitli çözümler sunan Türk firmaları, bu görüşmelerle bölgede yeni sorumluluklar üstlenmeyi hedefliyor.

Türk savunma sanayisi firmaları fuar boyunca insanlı/insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumlarını yapacak.

Fuarda statik alanda birçok hava ve deniz aracı sergilenecek, çeşitli uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Malezya Langkawi Adası cumhurbaşkanlığı savunma sanayii başkanlığı Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği DESAN ASFAT TAIS Koç Defence roketsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ meteksan savunma DEARSAN ASELSAN havelsan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN