Meta, yapay zekaya yönelik altyapı atılımlarını paylaştı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka için yeni nesil altyapılarını oluşturmaya yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdi, bu alandaki projelerini duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada, şirketin yeni nesil yapay zeka altyapısını oluşturmak için iddialı bir plan yürüttüğüne işaret edilerek, bu kapsamdaki gelişmeler paylaşıldı.

Yapay zeka modellerini çalıştırmak için şirketin ilk özel silikon çipi, yapay zeka için optimize edilmiş yeni bir veri merkezi tasarımı ve yapay zeka araştırması için süper bilgisayarın ikinci aşamasının bu gelişmeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu çabaların Meta'nın daha büyük ve sofistike yapay zeka modelleri geliştirmesini, bunları verimli bir ölçekte devreye almasını sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, yapay zekanın daha iyi kişiselleştirme, güvenli ve adil ürünler, zengin deneyimler sağlarken aynı zamanda işletmelerin en çok önemsedikleri kitlelere ulaşmasına yardımcı olarak şirketin ürünlerinin merkezinde yer aldığı vurgulandı.

Üretken yapay zeka tabanlı bir kodlama asistanı olan CodeCompose'u dağıtarak kod yazımlarını yeniden tasarladıkları aktarılan açıklamada, üretken yapay zeka ve metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan fırsatları güçlendirmek için ölçeklenebilir temel oluşturulduğu kaydedildi.

- Daha iyi performans, daha az gecikme ve daha yüksek verimlilik sağlanacak

Açıklamada, şirket içinde geliştirilen özel hızlandırıcı çip ailesi MTIA'ya değinilerek, hem MTIA çipleri hem de grafik işlem birimlerini dağıtarak daha iyi performans, daha az gecikme ve daha yüksek verimlilik sağlanacağı vurgulandı.

Daha hızlı ve uygun maliyetli olacak yeni nesil veri merkezi tasarımlarının da şirketin mevcut ürünlerini desteklerken, gelecek nesil yapay zeka donanımına olanak tanıyacağının altı çizilen açıklamada, veri merkezinin, şirket içi geliştirilen ilk uygulama özel entegre devre çözümü MSVP gibi diğer yeni donanımları tamamlayacağı belirtildi.

Açıklamada, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olduklarına inandıkları RSC'nin yeni nesil büyük yapay zeka modellerini eğitmek üzere inşa edildiği aktarılarak, bilgisayarın teknik özellikleri hakkında bilgi verildi.