Garaj, siber güvenliği artırmak için Kron’la iş ortaklığı kuruyor

Jazz'ın Bulut Platformu Garaj, Jazz Business'ın kurumsal müşterilerinin erişim denetimini ve ayrıcalıklı kimlik bilgilerini kapsamlı siber güvenlik çözümleriyle güvence altına alma becerisini desteklemek amacıyla Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) sistemini uygulamak üzere Kron ile Mutabakat Anlaşması imzaladı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, bütün iş alanlarındaki kritik kaynaklara yetkisiz ayrıcalıklı erişimi izleyen, tespit eden ve önleyen bir kimlik güvenliği çözümü sunan PAM sisteminde çok büyük ve çeşitli veri kümelerinden gelen makine öğrenimi ile her bir çalışandan alınan doğrulama ve öğrenimler birleştiriliyor.

Garaj Bulut Hizmetleri verilere uzaktan erişilebilen, güvenli, yerel sunuculu bir ortam sunuyor. Jazz Business, bundan böyle Kron Teknoloji'nin PAM çözümünden yararlanarak ayrıcalıklı müşterilerine çok sayıda koruma katmanı ekleyebilecek ve böylece bankalar, firmalar ve startuplardan oluşan 60'tan fazla müşterisinin siber güvenlik duruşunu güçlendirecek. Bu ortaklık aynı zamanda Jazz Business'ın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA'lar), özellikle de 9'uncu sıradaki Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı başlıklı SKA'ya bağlılığını yansıtıyor.

Açıklamada, imza törenindeki konuşmasına yer verilen Jazz'in Baş İşletme Sorumlusu Ali Naseer, "Garaj müşterilerimizin verilerini korumak amacıyla güçlü bir güvenlik mekanizması ve veri yönetimi sistemi sunuyor. Bu ortaklık Jazz Business'ın güvenlik hazırlığını ve esneme becerisini artırmada önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Kron Üst Yöneticisi (CEO) Mete Sansal ise "Teknoloji tedarikçisi olarak, MSSP ve bulut hizmeti tedarikçilerine siber güvenlik ürünlerimiz ve hizmetlerimizle güç veriyor ve yeni gelir modelleri oluşturmalarını sağlıyoruz. Pakistan'daki faaliyetlerimize uzun yıllardır devam ediyoruz, Pakistan bizim Asya-Pasifik bölgesindeki merkezimiz konumunda ve bölgede bize destek olacak bu iş birlikteliğini başlatmış olmaktan çok memnunuz." dedi.

Açıklamaya göre, bu yılın başlarında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri için ISO/IEC 27001:2013 belgesi alan ilk Pakistanlı mobil operatörü olan Jazz, Pakistan Telekomünikasyon Kurumu tarafından telekom siber güvenlik endeksinde de ilk sırada yer alıyor. Jazz, yürüttüğü siber güvenlik çalışmaları ve Kron ile geliştirdiği iş ortaklığıyla, şirket çapında bilgi güvenliğini sağlama kararlılığını sürdürüyor.