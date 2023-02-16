Çin, uzay istasyonuna bu yıl iki yeni taykonot ekibi gönderecek

Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na bu yıl iki taykonot ekibi göndereceği bildirildi. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, 2023'te istasyona iki insanlı sefer ile bir ikmal seferi düzenlenecek. Şıncou-16 ve Şıncou-17 mekikleriyle mayıs ve ekim aylarında iki taykonot ekibinin istasyona taşınması planlanıyor.

Ana iskeleti 2022 sonunda tamamlanan istasyonun "uygulama ve geliştirme" safhasında görev alacak yeni taykonot ekipleri, donanım bakım görevleri, araç dışı etkinlikler, bilimsel deney ve teknolojik testler yürütecek.

Öte yandan, taykonotların günlük ihtiyaç ve tüketim maddelerinin, istasyon için gerekli donanım, yedek parça ve yakıtın sağlanması için de mayısta Tiencou-6 mekiğiyle bir ikmal seferi yapılacak.

- Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve ISS programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve uzay teleskobundan oluşması planlanan "Tiengong" (gök sarayı) adlı istasyon, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlara sahip bulunuyor.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatılmıştı. Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor. İstasyonda üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.