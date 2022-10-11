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BİLİM-TEKNOLOJİ

20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek

Yayınlanma Tarihi: 11.10.2022 15:07:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 15:07
20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) başlatılan 20 milimetre top ve 25 milimetre kara topu geliştirilmesi projeleriyle, yurt dışından ihracat lisansına tabi tedarik edilen silah sistemleri yerli ve milli imkanlarla üretilecek.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ ve Sarsılmaz ortaklığında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren TR Mekatronik'in Düzce tesislerini ziyaret etti.

Faaliyetleri yerinde inceleyen Demir'e, projelerde gelinen son durum ile sistemlerin özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi. Başkan Demir'in ziyareti sırasında deneme atışı da gerçekleştirildi.

Operasyonel etkinliğin artırılmasına yönelik SSB tarafından başlatılan ve TR Mekatronik ana yükleniciliğinde geliştirilen 20 milimetre Top Geliştirilmesi ve 25 milimetre Kara Topu projeleriyle, yurt dışından ihracat lisansına tabi tedarik edilen sistemlerin yerli imkanlarla tasarımı, kalifikasyonu, geliştirmesi ve üretimi amaçlanıyor.

Projeler hakkında

20 milimetre Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında 2 adet prototip sistem kalifikasyona tabi tutulacak ve kalifiye edilecek sistemler üretilip, teslim edilecek. 2022 sonunda başlanacak ve 2 ay sürecek testler kapsamında fiziksel ve işlevsel kontrol, yüksek basınç, yüksek ve düşük sıcaklık, fonksiyonel atış, şok, titreşim gibi farklı başlıklarda birçok testin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Projede, 20 milimetre döner namlulu taretli silah sistemi milli ve yerli imkanlarla tasarlanarak geliştiriliyor. Dakikada yaklaşık 750 atım hızına sahip ihtiyaca göre eğitim, yüksek infilaklı yangın ve zırh delici mühimmat kullanılabilen 20 milimetre top sistemi, Atak helikopterinin yanı sıra çeşitli kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabiliyor.

25 mm Kara Topu Geliştirilmesi Projesi kapsamında da 4 adet prototip sistem Ocak 2023'te başlanacak kalifikasyon testlerine tabi tutulacak. İlk muayene, lojistik desteklenebilirlik, meyilli atış, kimyasal etkileşim, yağsız işlem gibi farklı içeriklerde birçok testten geçecek 2 adet top, Temmuz 2023'te teslim edilecek.

Sistem, zırhlı muharebe araçlarına, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlara ve uzaktan komutalı silah sistemlerine entegre edilebilecek. Zırhlı muharebe araçlarında ana silah olarak kullanılan zincir mekanizmalı sistem, kullanılan mühimmat tipine bağlı olarak 1500-2500 metre etkili menzile sahip olup ihtiyaca göre eğitim, sabotlu zırh delici, yarı zırh delici ve yüksek infilaklı yangın mühimmatları kullanabiliyor.

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Etiketler cumhurbaşkanlığı savunma sanayii başkanlığı TUSAŞ atak helikopter 25 mm Kara Topu Geliştirilmesi Projesi TR Mekatronik Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Düzce TUSAS TR Ocak 2023

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