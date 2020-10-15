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BİLİM-TEKNOLOJİ

Lise öğrencileri yaptı

Yayınlanma Tarihi: 15.10.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 11:58
Lise öğrencileri bomba imha robotu yaptı

Lise öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği 'Naim' isimli kolay taşınabilir ve düşük maliyetiyle ön plana çıkıyor.

ve öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği "Naim" isimli , kolay taşınabilmesi ve düşük maliyetiyle dikkati çekiyor. Bir kişinin tek başına taşıyabileceği boyutta ve ağırlıkta olan robot, fünyeyi şüpheli paketin yanına güvenle intikal ettirerek bunun güvenli bir uzaklıkta patlatılmasını sağlıyor. Robot toplam 10,6 kilogramdan 400 kilograma kadar bir yükü yatay şekilde çekebilecek güce sahip bulunuyor.

Bahçeşehir Lisesi öğrencisi "Robotik Takım Integra 3646" üyelerinden Kuzey , kurumun 50. Yıl Kampüsü'nde, Bomba İmha Robotu Projesi'ne karantina sürecinde başladıklarını ve bu yüzden prototip üretiminin planlanandan uzun sürdüğünü söyledi. Yıldız, robotu öncelikle bilgisayardan tasarladıklarını ve çiziminin yaklaşık iki hafta devam ettiğini belirterek, prototip robotun tamamen ortaya çıkmasının yaklaşık iki ayı bulduğunu bildirdi.

Bomba imha ekibi uzmanlarının ihtiyaçlarına yönelik bir ürün tasarlamayı istediklerine işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

"O yüzden tasarımı olabildiğince basit tuttuk ve kompleks mekanizmalardan kaçındık. Bu da hem ürünün fiyatını hem de üretim zamanını azalttı. Şu an yeni bir ürünü sadece bir günde yapabiliriz. Ayrıca, taşınması kolay olduğu ve motosiklet çantasına bile sığdığı için olay yerine giderken trafikten etkilenmiyorsunuz.

Bomba imha ekibi uzmanlarının ihtiyaçlarına yönelik bir ürün tasarlamayı istediklerine işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

"O yüzden tasarımı olabildiğince basit tuttuk ve kompleks mekanizmalardan kaçındık. Bu da hem ürünün fiyatını hem de üretim zamanını azalttı. Şu an yeni bir ürünü sadece bir günde yapabiliriz. Ayrıca, taşınması kolay olduğu ve motosiklet çantasına bile sığdığı için olay yerine giderken trafikten etkilenmiyorsunuz.

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Etiketler Bahçeşehir Fen Teknoloji Lisesi Fen ve Teknoloji bomba imha robotu yıldız

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