Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı yapıldı

2026-HMGS/2, 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılırken toplam 43 bina ve 677 salon kullanıldı. 2026-İYÖS ise 8 ildeki 9 sınav merkezinde 11 bina ve 79 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

2026-HMGS/2'ye 19 bin 276, 2026-İYÖS'e 1690 aday başvururken, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi. 120 sorudan oluşan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınavlar için açık bulunduruldu.

Her iki sınavın sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

- Temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS'ün temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 7 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

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