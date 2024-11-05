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AKADEMİK HABERLER

ÇOMÜ'de "3. Yaş Üniversitesi ve Hayat Okulu" başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünce 2024 Emeklikler Yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı Emektarları" temalı "3. Yaş Üniversitesi ve Hayat Okulu" uygulaması başlatıldı.

ÇOMÜ’de 3. Yaş Üniversitesi ve Hayat Okulu başladı
Yayınlanma Tarihi: 5.11.2024 12:56:23 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:56

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Anafartalar Yerleşkesi'ndeki açılış töreni öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleriyle hazırladıkları protokol doğrultusunda projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu çalışmada üniversitenin 6 ayrı akademik biriminin yer aldığını belirten Erenoğlu, "Yaş almış 40 bireyimiz, büyüğümüz farklı alanlarda 7 haftalık sertifika programına tabi tutulacak, sonrasında 3. Yaş Eğitim Sertifikası alacaklar." dedi.

Rektör Erenoğlu, nitelikli yaşamın, sosyalleşmenin amaçlandığı uygulama kapsamında özellikle Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Gastronomi ve Spor Bilimleri bölümlerinden gönüllü eğitmenlerin görev alacağını dile getirdi.

SGK İl Müdürü Hilmi Ercan ise 2024'ün Emekliler Yılı ilan edilmesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleri ve koordinasyonunda emeklilerle ilgili faaliyetler yaptıklarını anlattı.
Bu çerçevede emeklilerin bilgi ve tecrübeleri ile potansiyellerini geliştirerek kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak "3. Yaş Üniversitesi"ni hayata geçirdiklerini bildiren miş bulunmaktayız. 3. Yaş Üniversitesi ile emeklilerimizin hayat boyu öğrenme duygusuna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün itibarıyla 7 hafta boyunca emeklilerimiz sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişimlerini sağlayacak derslerle akademik hocalarımızdan eğitim alacaklar. Bu eğitimlerin akademik yönünün yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişmelerini ve sanatsal zenginleşmelerine katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Açılış törenine ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, akademisyenler ile proje kapsamında eğitim alacak 40 emekli katıldı.

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Etiketler çomü Gastronomi ve Spor Bilimleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

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