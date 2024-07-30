Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’ne öğrenci alınacak

Dr. Öğr. Üyesi Özge Aydoğdu, yeni bölümde eğitim öğretime başlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Genç ve dinamik akademik kadroya sahip olduklarını belirten Aydoğdu, "Bu bizim için en büyük güç. Hepimiz yapay zeka alanında etkin ve farklı konularda çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Aydoğdu, Trabzon Üniversitesinin spor bilimleri, turizm alanındaki bölümleri ve eğitim fakültesiyle büyük bir sosyal bütünlüğe sahip olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Disiplinler arası çalışmalarla yapay zekayı aşılamayı, bölümümüzü ve Trabzon şehrini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle bölümün Trabzon Üniversitesinde olması bizim için bir avantaj oldu. Trabzon, spor ve turizm şehri. Biz de şehrimize bu alanlarda yapay zekayı sokmayı hedefliyoruz. Böylelikle şehrimize ve öğrencilerimize katkıda bulunacağız. Hep birlikte kazanma üzerine bir strateji belirledik. O nedenle ilgili bütün öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz. Öğrencilerimiz, internet sitemizden de gerekli bilgileri edinebilir."

Dr. Öğr. Üyesi Samet Aymaz ise yapay zekanın artık dünyada her sektörde trend haline geldiğinin altını çizerek, "Özellikle dünyada sağlık ve sporda da yaygın kullanıldığını gördük. Trabzon Üniversitesinde Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulan ilk bölüm olarak öne çıkmaktadır. Yapay zekada farklı alanlarda çalışma yapmış akademisyenleriz." diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Hayati Türe de Trabzon Teknokent, sanayiciler ve odalarla stratejik işbirlikleri yaparak öğrencileri adım adım sektöre hazırlayacaklarını kaydetti.

Bölümde, Aydoğdu, Aymaz ve Türe'nin yanı sıra Dr. Sait Alp, Dr. Ramazan Özgür Doğan ve araştırma görevlisi Oğuzhan Topal görev yapacak.