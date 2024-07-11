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MEB'den LGS adaylarına "tercih danışmanlığı" hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla "tercih danışmanlığı" hizmeti veriyor.

MEB’den LGS adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti
Yayınlanma Tarihi: 11.7.2024 11:04:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:02

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla "tercih danışmanlığı" hizmeti veriyor.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla, LGS tercih dönemi için Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin tercih danışmanlığı birimi kuruldu.

Bu kapsamda, tüm illerde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla, tercih sürecinde, öğrencilerin bir üst eğitim programına yerleşmesi amacıyla danışmanlık hizmeti sunulacak.

28 Haziran'da başlayan tercih dönemi, 16 Temmuz'da tamamlanacak.

Toplam 13 iş günü sürecek olan tercih danışmanlığı sürecinin ardından, sonuçların 22 Temmuz'da açıklanması planlanıyor.

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Etiketler Liselere Geçiş Sistemi ( Türkiye Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün lgs tercih

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