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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yayınlanma Tarihi: 26.2.2024 09:25:40 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:25

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) yapıldı.

Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenen ve 15 bin 254 kişi görev aldığı sınavda, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanıldı.

104 bin 485 adayın başvurduğu YÖKDİL/1, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav 13.15'te sona erdi.

YÖKDİL/1 sonuçları, 15 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

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Etiketler ÖSYM İngilizce YÖKDİL Arapça YÖKDİL 1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Bişkek Lefkoşa

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