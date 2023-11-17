Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

2023-ALES/3 pazar günü yapılacak

ÖSYM başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım Pazar günü yapılacak.

2023-ALES/3 pazar günü yapılacak
Yayınlanma Tarihi: 17.11.2023 10:11:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 10:24

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ALES için 465 bina ve 6 bin 137 salon kullanılacak. Sınavda, emniyet personeli dahil olmak üzere 21 bin 953 kişi görev yapacak.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giremeyecek.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Sınava girecek öğrencilere ve ailelerine öneriler… Üniversite giriş sınavı 2019 ne zaman? SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE ÖNERİLER… ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI 2019 NE ZAMAN?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler T C Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Bayram Ali Ersoy Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM ALES 3 2023 ALES sonuçları 2023 ales ne zaman ales2023

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN