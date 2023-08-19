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Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
Yayınlanma Tarihi: 19.8.2023 10:05:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:05

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

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Etiketler 2023 Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM T C

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