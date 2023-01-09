İlim Yayma Vakfı "Lisansüstü Öğrenci Buluşması" İstanbul'da yapıldı

İlim Yayma Vakfının 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği "Lisansüstü Öğrenci Buluşması", Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Üniversitenin Halkalı Kampüsü'ndeki buluşmaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, mütevelli heyeti üyeleri, vakfın kurucu ve bağışçıları, akademik danışma kurulu üyeleri, İlim Yayma Ödülleri organizasyon komite üyeleri ve akademisyenler ile lisansüstü öğrencileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dijital çağda iyi, güzel ve doğruya sahip çıkmak" başlıklı söyleşinin onur konuğu olarak bir konuşma yaptı.

Kalın, Türkiye'nin son yıllarda büyük kalkınma hamleleri sergilediğini, üniversiteler alanında da gurur verici ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Dijitalleşmenin artık hayatın her yanını kuşattığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitalleşme kodlama meselesidir. Analog bilginin kodlanabilir hale gelmesidir. Kodlanabilir şeyler, daha öngörülebilir hale getirilmektir. İnsanların, ceninlerin artık kodlanarak üretilmek istendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu kontrol duygusunun arkasında da kapitalizmin üreten ve tüketen kişiyi oluşturma anlayışı var. Giderek hepimiz kodlanabilen birer varlıklar haline geliyoruz. Söylediklerimden bir teknoloji karşıtlığı çıkmasın. Burada amaç başta üniversiteler olmak üzere kurumların çağı doğru anlayıp değerlendirmeleridir."

Sözlerinden teknolojiye uzak durmak, kaçmak veya karşı olmak gibi bir anlam çıkarılmamasını isteyen Kalın, bilim dünyasının doğru çözümler üretebilmesi için sorunun doğru bir şekilde ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, öğrencilere gelecek dönemde İlim Yayma Ödülleri'nin kazananları olabileceklerini anlatarak, çalışmaların derinliğinin uluslararası düzeyde Türkiye'ye katkı sağlayacak misyonda olmasını temenni etti.

Erdoğan, 50 yıllık İlim Yayma Vakfının, her türlü bilimsel çalışmanın destekçisi olduğunu dile getirdi.

Programın ev sahipliğini yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, eğitimde kalitenin önemine vurgu yaparak, İlim Yayma Vakfının bilim dünyasına olan katkılarından bahsetti.

Programın sonunda Bilal Erdoğan, İbrahim Kalın'a sanatçı Orhan Gencebay'ın imzalı olarak gönderdiği "Ben topraktan bir canım" adlı plak ile bir ebru tablo hediye etti.