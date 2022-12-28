Milli Eğitim Bakanı Özer, meslek liselerinde üretilen ürünlere ilgili, "2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500 ürünün tescilini almaktı. 2022 yılı bitmeden 8 bin 300 ürünün tescilini aldık. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında, lisenin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasını eleştiren Özer, bu uygulamanın akademik anlamda başarılı olan öğrencileri mesleki eğitimden uzaklaştırdığını vurguladı. Bunun sonucunda iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetişmediğini anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Özellikle meslek liselerindeki dezavantajlı ortam, devamsızlık ve terk oranlarının da artmasına, farklı sosyolojik problemler ortaya çıkmasına neden oldu. 2012 yılında katsayı uygulamasının kaldırılmasından sonra tüm milli eğitim bakanlarımız, bürokratlar, mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için çok ciddi projeler gerçekleştirdi. Artık meslek liseleri akademik olarak başarılı öğrencilerin gittiği lise türüne dönüştü. Yüzde 1'lik başarı diliminden öğrencilerin geldiği meslek liselerimiz var. ASELSAN Meslek Lisesi, Teknopark İstanbul Meslek Lisesi, inşallah bu lisemiz de artık yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alacak."

Özer, el becerilerini güçlendirmek için döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini meslek liselerinde artırdıklarını, 2018-2019'lu yıllarda 200 milyon lira kapasitesinde olan üretimi, 2 milyar liraya çıkarmayı başardıklarını ifade etti.

Bu durumun önemli olduğuna vurgu yapan Özer, "Bu, öğrencilerin yaparak öğrenmesi için önemli. El becerilerini güçlendirmesi için önemli. Bu ne için önemli, mezun olduğu zaman istihdam edilebilirliğini de artırmak için önemli. Bu ne için önemli, aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin üretime yaptıkları katkı kadar pay alabilmeleri bağlamında önemli. Çünkü bu 2 milyar liralık gelirin 100 milyon lirasını öğrencilerimize, 200 milyon lirasını da öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık. Bu ne için önemli, Milli Eğitim Bakanlığının tüm ihtiyaçlarını artık kendi liselerinde üretebilme kapasitesine ulaşması bağlamında önemli."

"MESLEK LİSELERİ ARTIK YURT DIŞINA İHRACAT YAPIYOR"

Kovid-19 salgınında maske ve dezenfektan üretiminde meslek liselilerin salgını rahat atlatmada önemli işlere imza attığını anlatan Özer, meslek liselerinde AR-GE merkezleri kurduklarını da hatırlattı.

Özer, şunları kaydetti:

"Ülkelerin gelişmesinde fikri mülkiyet çok kritik. Patent, faydalı model, marka, tasarım tescili ve bunların ticarileştirilmesi. 50 tane AR-GE merkezinin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Külliye'de yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500 ürünün tescilini almaktı. 2022 yılı bitmeden 8 bin 300 ürünün tescilini aldık. Patentin, faydalı modelin, markanın ve tasarımın, bu ürünlerin 162 tanesi ticarileştirildi. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Meslek liseleri ihracat yaptığı ürünü de kendisi üretiyor. 28 Şubat sürecinin getirmiş olduğu enkazdan gerçekten devasa, ülkenin tüm ihtiyacını karşılayan güçlü bir mesleki eğitim doğdu."

"İLK LİSEYİ AÇMAK NEVŞEHİR'E NASİP OLDU"

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin çırak, kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için kritik olan mesleki eğitim merkezlerini güçlendirdiklerine dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"25 Aralık 2021 tarihinde Mesleki Eğitim Kanunu'nda çok önemli bir değişiklik yaptık. O tarihte tüm Türkiye'de çırak, kalfa öğrenci sayısı 159 bindi. Sayın Cumhurbaşkanımız hedef koydu, 2022 yılında Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 1 milyona ulaşacak diye. Bugün bir milyon 200 bin çırak ve kalfa var. Yani mesleki eğitimde koymuş olduğumuz hedeflerin hepsini teker teker gerçekleştirdik ve aştık. Yine bu alanda Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütmüş olduğumuz gastronomi ile ilgili geleneksel Türk mutfağının gün yüzüne çıkması, inovatif yaklaşımlarla yeniden tüketimde aktif olarak kullanılması, onun envanterinin çıkartılması, kayıt altına alınması ile ilgili gastronomi seferberliği başlattık. Bunun için de farklı illerimizde gastronomi akademileri kurmaya başladık. İlk liseyi açmak Nevşehir'e nasip oldu."

Özer, lisenin 56'ıncı AR-GE merkezi olacağını, burada eğitimin yanında gastronomi ile ilgili araştırmalar da yapılacağını dile getirdi. Öğrencilerin şarkı seslendirdiği açılışta, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Bakan Özer'e hediye takdim etti.

BAKAN ÖZER ÖĞRENCİLERLE ERİŞTE KESTİ

Protokoldekiler, yöresel mutfak lezzetlerinin korunması ve tanıtılması amacıyla açılan okulu gezdi. Lisede açılan kadın kooperatiflerinin stantlarını ziyaret eden Özer, tandırda yöresel ekmek yapımını izledi ve yemek hazırlayan gençleri mutfakta ziyaret etti.

Okulda öğrencilerle erişte de kesen Özer, daha sonra öğrencilerin hazırladığı yöresel lezzetleri tattı.

Programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de katıldı.