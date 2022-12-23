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ÖSYM'den 'KPSS tercih' duyurusu

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih işlemleri 28 Aralık'a kadar sürecek.

ÖSYM’den ’KPSS tercih’ duyurusu
Yayınlanma Tarihi: 23.12.2022 10:34:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:34

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularını başladığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Adayların, yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

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Etiketler Ölçme ÖSYM kpss

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