AÖF sınav saatleri, hafta sonu yapılacak olan Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 güz dönemi oturumlarına katılacak olan öğrencileri tarafından sorgulanıyor. İşte Açıköğretim Üniversitesi AÖF sınav süresi hakkında detaylar...

AÖF sınavları 10 Aralık ve 11 Aralık tarihlerinde dört oturum halinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Sınavlar sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılcak; Öğrencilere, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim tarafından her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bugün itibari ile hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavı yerini öğrenebilir. AÖF giriş belgesi olmayanları giremeyeceği sınava dair sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.