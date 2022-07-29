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2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Yayınlanma Tarihi: 29.07.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 09:11
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 6-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos'ta yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos'taki 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

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Etiketler 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları T C ÖSYM Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ölçme KPSS kpss lisans

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